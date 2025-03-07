Удар по аэродрому в Ивано-Франковске: истребители F-16 под угрозой

В Ивано-Франковске нанесен удар по аэродрому, где размещены истребители F-16. Координатор николаевского подполья России Сергей Лебедев сообщил о ранних ударах по топливно-энергетической системе города и текущих атаках на объект.
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