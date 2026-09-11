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Татар-информ

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Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО

Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО

Начальнику эксплуатационного локомотивного депо Агрыз Горьковской дирекции тяги – филиала «РЖД» Алексею Сизову вручили Благодарность руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

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