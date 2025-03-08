Вместо «НАТО без США» в Европе может появиться «Антанта-2»?

На фоне обостряющегося конфликта Вашингтона с объединенной Европой и примкнувшими к ней Великобританией, Канадой и Турцией президент Трамп в очередной раз заявил о возможности пересмотра формата участия США в блоке НАТО.
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