Пять простых проверок: что водитель может сделать сам, не заезжая на СТО

Регулярный осмотр автомобиля помогает вовремя заметить неисправности и избежать дорогого ремонта.Технический специалист сети Fit Service Никита Родионов рассказал, какие проверки водитель вполне может выполнить своими силами.
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