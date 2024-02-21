Трамп назвал русских "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Экс-президент США провёл для своих сторонников краткий ликбез об истории России.В эфире телканала Fox News главный кандидат республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональд Трамп рассказал американцам о том, как в своё время Россия разгромила армии Наполеона и Гитлера, и стала освободителем Европы от диктатуры.