Пятерых мужчин и подростка из Хабаровского края осудили за добычу черной икры

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор шестерым местным жителям, один из которых несовершеннолетний, их признали виновными в ряде статей, среди которых незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов и пособничество в этом, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления .