Легойда: около 60 храмов получили повреждения из-за атак ВСУ

Порядка 60 храмов были повреждены в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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