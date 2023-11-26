Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и поставки гумпомощи

Лидер Соединённых Штатов Джозеф Байден и руководитель израильских властей Биньямин Нетаньяху провели переговорный процесс, в рамках которого обсуждалось положение дел на территории сектора Газа и передача гумгрузов проживающим в Палестине гражданам.