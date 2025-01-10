Удар по репутации Алиева: экс-чиновник раскрыл «тайны бакинского двора»

В один из последних дней прошедшего 2024 года, когда большинство людей думает о том, как хорошо встретить Новый год и Рождество, случилось событие, которое вынуждает Россию задуматься о выстраивании отношений с одним из государств Закавказья.
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