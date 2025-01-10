Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Удар по репутации Алиева: экс-чиновник раскрыл «тайны бакинского двора»

Удар по репутации Алиева: экс-чиновник раскрыл «тайны бакинского двора»

В один из последних дней прошедшего 2024 года, когда большинство людей думает о том, как хорошо встретить Новый год и Рождество, случилось событие, которое вынуждает Россию задуматься о выстраивании отношений с одним из государств Закавказья.

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Комментарии
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Андрей
конкретизировал.А видно это и так. А посему России от азерботов надо избавляться.А они просочились всюду.
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