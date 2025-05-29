Российские войска прорвали оборону ВСУ под Харьковом

«Российские войска ворвались в н.п. Строевка, расположенное у границы в Харьковской области. Наши штурмовики провели штурм центральной части, заняв большую часть поселка, где закрепляются в застройке», — указано в сообщении военкоров.
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