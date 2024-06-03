«Метро на дороге» без путей. Super Virtual Rail Train вышел на маршрут в Китае

Super Virtual Rail Train (SRT3.0), разработанный CRRC Zhuzhou Locomotive, приступил к тестированию нового маршрута от высокоскоростной железнодорожной станции Пинтань до океанического парка Лунвантоу в Китае.
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