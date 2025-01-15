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Царьград

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В Екатеринбурге будут судить карманника, который воровал телефоны в автобусах

В Екатеринбурге будут судить карманника, который воровал телефоны в автобусах

Уроженец Челябинска предпочитал грабить женщин  В Екатеринбурге перед судом предстанет вор-карманник, который воровал у своих жертв сотовые телефоны.

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