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Человек начинает стареть в 25 лет: медики раскрыли возраст первых изменений

Человек начинает стареть в 25 лет: медики раскрыли возраст первых изменений

Борьба со старением - одна из ключевых задач человечества, считают ученые.Первые признаки старения организма проявляются между 25 и 28 годами.

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