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Как воспитывали детей в казачьих семьях

Как воспитывали детей в казачьих семьях

Донские, сибирские, гребенские, кубанские и другие казаки – неотъемлемая часть русского народа. Они владели землей взамен на обязательство служить в армии и самостоятельно покупать оружие, лошадей, снаряжение, которое казаки называли «справой».

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