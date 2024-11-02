Как воспитывали детей в казачьих семьях

Донские, сибирские, гребенские, кубанские и другие казаки – неотъемлемая часть русского народа. Они владели землей взамен на обязательство служить в армии и самостоятельно покупать оружие, лошадей, снаряжение, которое казаки называли «справой».
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