НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD – игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор Ryujinx ...

Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD – игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор Ryujinx ...

Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD – игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор RyujinxСегодня состоялся релиз ремастера классического платформера Donkey Kong Country Returns HD от компании Nintendo и студии Forever Entertainment.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх