Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD – игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор Ryujinx ...

Состоялся релиз Donkey Kong Country Returns HD – игра работает в 4К/60 FPS через эмулятор RyujinxСегодня состоялся релиз ремастера классического платформера Donkey Kong Country Returns HD от компании Nintendo и студии Forever Entertainment.
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