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СахПресс

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До +17 и почти без дождей: на Сахалине установится спокойная погода

До +17 и почти без дождей: на Сахалине установится спокойная погода

После дождливых и ветреных дней погода на Сахалине в воскресенье, 4 октября, заметно улучшится. Практически по всему острову будет сухо, а на юге воздух прогреется до +17 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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