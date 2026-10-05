Why Lee From Netflix's East Of Eden Looks So Familiar

The 1955 film East of Eden omits the character of Lee, but Netflix's version doesn't make that mistake - and the streamer has cast a stellar actor to play him.
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