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Why Lee From Netflix's East Of Eden Looks So Familiar

Why Lee From Netflix's East Of Eden Looks So Familiar

The 1955 film East of Eden omits the character of Lee, but Netflix's version doesn't make that mistake - and the streamer has cast a stellar actor to play him.

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