Оппозиционные методички

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Интересно, чтобы сейчас сказал Анатолий Собчак, обнимая свою единственную и любимую дочурку, относительно её отношения к исторической памяти. Ведь он немало постарался, чтобы укреплять её. Возрождать былое Российское знамя, имя Петровской столицы. Увековечивании памяти Блокадного Ленинграда. И самой Великой Победы. Погладил бы по головке, наверное, накрутив на кулак её волосы. Не из любви, а от обиды.