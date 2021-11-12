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Оппозиционные методички

Оппозиционные методички

Куча народу пишет в Интернетах по поводу ПП-1801 про «идентификацию мессенджеров». Прикольно, что оппозиционные методички с годами вообще не меняются.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Удивляюсь что роль сени-собачки в этом разговоре вообще не оценена в прокуратуре РФ 😭
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2 час.
Elzmaximir elzmaximir
Интересно, чтобы сейчас сказал Анатолий Собчак, обнимая свою единственную и любимую дочурку, относительно её отношения к исторической памяти. Ведь он немало постарался, чтобы укреплять её. Возрождать былое Российское знамя, имя Петровской столицы. Увековечивании памяти Блокадного Ленинграда. И самой Великой Победы. Погладил бы по головке, наверное, накрутив на кулак её волосы. Не из любви, а от обиды.
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1 час.
Олег
Как же достала вся эта безмозглая мразь! Честно, стал жалеть, что нет для таких сейчас сталинских исправительных лагерей....
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42 мин.

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