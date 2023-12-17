Исторический отель в Канаде подвинули при помощи 700 кусков мыла

Под зданием сделают новый фундамент, и отель вернут наместо.фото: S Rushton Construction--> В канадской провинции Новая Шотландия строители подвинули отель, которому уже более 200 лет, используя для этого мыло, сообщает пресс-служба компании S Rushton Construction.
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