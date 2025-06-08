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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич и АЕК согласовали 2-летний контракт. Официальное объявление – на следующей неделе (Mozzart Sport)

По информации Mozzart Sport, тренер подпишет с греческим клубом контракт на 2 года. В тренерский штаб АЕК войдут ассистенты Николича Радойе Смиkянич и Александар Рогич, а также тренер по физподготовке Горан Башарич.

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