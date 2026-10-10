Российский пловец Егор Корнев рассказал об отношении к призовым за мировые рекорды Корнев на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем – 21,28 секунды.
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