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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Корнев о мировом рекорде: «Наверное, я все это делаю ради какой‑то великой цели. А деньги – просто приятные бонусы»

Российский пловец Егор Корнев рассказал об отношении к призовым за мировые рекорды Корнев на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем – 21,28 секунды.

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