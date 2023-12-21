Не время оголяться на вечеринках. Комментарий Георгия Бовта

В Москве прогремела «полуголая» вечеринка с участием представителей российского шоу-бизнеса. Хотя она и носила частный характер, однако фотографии с мероприятия быстро разошлись по соцсетям, вызвав нешуточный скандал.
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