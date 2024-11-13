Лаврентьев: РФ сделала представление Израилю после удара у авиабазы в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что Израиль в октябре наносил удар рядом с авиабазой РФ в Сирии "Хмеймим", в связи с чем российские военные указали на недопустимость таких действий.
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