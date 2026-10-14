Эксклюзивное интервью с популярным актером. На премьере фильма «Два билета домой» Photoxpress/Legion-Media «Зная Галину Борисовну, ее характер, ее любовь к театру, я стал размышлять: как бы она поступила в этот момент? Что бы она мне сказала, если бы оказалась сейчас напротив? И получил ответ.
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