Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что раздражает ее перед стартами. «Ну, когда не получается, однозначно бесит.
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