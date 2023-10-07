Дина Аверина ответила на вопрос по поводу завершения карьеры

Гимнастка Дина Аверина отметила, что не намерена заканчивать карьеру в ближайшее время. 25‑летняя Дина Аверина — 18‑кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр.
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