Боливийский генерал арестован после очевидной попытки государственного переворота

Claudia Morales/Reuters В среду высокопоставленный генерал и союзные ему военные попытались штурмовать президентский дворец в Боливии, но затем быстро отступили в результате явно неудавшейся попытки государственного переворота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)