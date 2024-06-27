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Дикий Юг - Природа Юга России

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Боливийский генерал арестован после очевидной попытки государственного переворота

Боливийский генерал арестован после очевидной попытки государственного переворота

Claudia Morales/Reuters В среду высокопоставленный генерал и союзные ему военные попытались штурмовать президентский дворец в Боливии, но затем быстро отступили в результате явно неудавшейся попытки государственного переворота.

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