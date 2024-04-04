​​​​​​​В Госдуму внесен законопроект об ответственности за провоз патогенов в РФ

Глава думского комитете по безопасности Василий Пискарев рассказал о том, что в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за провоз в страну патогенов, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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