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The Moscow Post

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​​​​​​​В Госдуму внесен законопроект об ответственности за провоз патогенов в РФ

​​​​​​​В Госдуму внесен законопроект об ответственности за провоз патогенов в РФ

Глава думского комитете по безопасности Василий Пискарев рассказал о том, что в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за провоз в страну патогенов, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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