Reuters: спецпредставителем США по Украине может стать Ричард Гренелл

Специальным представителем Соединенных Штатов по конфликту на Украине может стать бывший директор американской национальной разведки Ричард Гренелл, его кандидатуру рассматривает избранный президент Дональд Трамп.
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