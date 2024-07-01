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«Враг такого манёвра не ждал»: ВС РФ внезапно глубоко прорвали оборону ВСУ, «Солнцепёки» зажгли по полной: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 01.07.24 г.

«Враг такого манёвра не ждал»: ВС РФ внезапно глубоко прорвали оборону ВСУ, «Солнцепёки» зажгли по полной: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 01.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 1 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 01.

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