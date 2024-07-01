«Враг такого манёвра не ждал»: ВС РФ внезапно глубоко прорвали оборону ВСУ, «Солнцепёки» зажгли по полной: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 01.07.24 г.

«Мощный прорыв ВС РФ сразу на несколько км»: Армия РФ прорывается на Торецк с четырёх направлений: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 27.06.24 г.