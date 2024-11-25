Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку. Представила себе, как неуклюжий подросток с дальнего хутора, который говорит «еслив» и «ложить», попадает в городскую школу.
Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку
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АИ
Андрей Ильин
АФФтор рогульский провокатор! В петушатник его!!!
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1 час.
Вера смелых
Дааа, просто феноменально - в этой ветке как-то подозрительно много или дремучих лохов, или дураков, не способных на третьем году войны понять, что такое "хохлядь приспособлючая", или троллей от хохлосрани... Патриотизм из ЗАПОДОЛЯК просто прёт из каждого рта... Им пофиг, что Подляка, Царев, Онуфриенко, Монтян и её кубло из одески и куева, Живов и прочие , не пошедшие против нацистов отвоевывать свою Урину, работают на подрыв страны изнутри, как нагло, так и тихой сапой. " Вливай яд по капле каждый день, и увидишь, что будет не сразу...-это их принцип, их модус операнди.. И если все, кто здесь, даже не узнав, кто таков Подляка, не понимают, что делают, то мне за Россию становится страшно. С одной стороны этих лохов запугивают мигранты, с другой - обрабатывают и разлагают вот эти, беглая хохлядь. Видно недоумки соскучились по палкам и пистолетам, по трупам на улицах... по 90-м..
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49 мин.
Валерий Кривошеев
Что-то подозрительно, после того как Юрий Подоляка стал критиковать некоторых наших генералов - мясников, отправляющих солдат на мясные штурмы, и отправляющих победные реляции вышестоящему командованию, тут же пошли на него пасквили! Видимо ещё мало генералов - взяточников по-арестовали в Министерстве Обороны. Видимо ещё чистить надо. Кто организовал заказуху?
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16 мин.
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