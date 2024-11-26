Кто заказал атаку на русских муфтию Мухетдинову? Простой ответ дал Евгений Спицын

© Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Муфтий Дамир Мухетдинов окончательно "отменил" русских, объявив Россию полноправной наследницей Орды, "потому что её домен располагался в городах Булгаре и Сарае", а также заявил, что русские князья были якобы не такими уж и русскими.
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