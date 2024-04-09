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Реакция родителей на лепет ребенка повлияла на его развитие речи

Языковые навыки начинают формироваться задолго до того, как ребенок произносит первое слово. Предыдущие исследования показали, что мозг билингвов даже в самом раннем возрасте отличается от мозга детей, которые живут в одноязычной среде.

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