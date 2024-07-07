У вратаря сборной Англии Пикфорда была «шпаргалка» на бутылке для воды: как швейцарцы бьют пенальти

Стали известны интересные подробности вчерашней победы англичан в четвертьфинале Евро. Оказалось, что британский голкипер Джордан Пикфорд не только изучил, как футболисты сборной Швейцарии исполняют 11-метровые, но и приготовил себе «шпаргалку» с краткими результатами этого анализа.