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У вратаря сборной Англии Пикфорда была «шпаргалка» на бутылке для воды: как швейцарцы бьют пенальти

Стали известны интересные подробности вчерашней победы англичан в четвертьфинале Евро. Оказалось, что британский голкипер Джордан Пикфорд не только изучил, как футболисты сборной Швейцарии исполняют 11-метровые, но и приготовил себе «шпаргалку» с краткими результатами этого анализа.

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