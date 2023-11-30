«Желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити». Герман Эль Класико поздравил с Новым годом

Герман Эль Класико поздравил медиафутбольное сообщество с Новым годом. «Сообществу медиафутбола желаю в новом году активно участвовать в формировании качества нашего комьюнити! Награждать своим вниманием и поддержкой каналы и команды, которые этого заслуживают! Конечно же здоровья близким и родным, это святое.