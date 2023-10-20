Стюардесса сделала фото в платье мини и взбудоражила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании Amaszonas сделала фото платье мини и взбудоражила пользователей сети. На кадрах видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней короткое черное платье, серая рубашка, черные колготки и туфли на высоком каблуке.
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