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«Мы всегда находим выход». Анчелотти — о победе «Реала» в противостоянии с «Манчестер Сити»

«Мы всегда находим выход». Анчелотти — о победе «Реала» в противостоянии с «Манчестер Сити»

Карло Анчелотти высказался о выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, отметив, что в ходе ответной встречи с «Манчестер Сити» его коллективу пришлось «терпеть».

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