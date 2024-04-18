«Мы всегда находим выход». Анчелотти — о победе «Реала» в противостоянии с «Манчестер Сити»

Карло Анчелотти высказался о выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, отметив, что в ходе ответной встречи с «Манчестер Сити» его коллективу пришлось «терпеть».