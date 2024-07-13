Стартовал стресс-тест концепции цифрового неба. Это массовое внедрение беспилотной авиации

Началось тестирование концепции цифрового неба — массового внедрения беспилотной авиацииНачиная с 11 июля 2024 года в России стартовал стресс-тест концепции цифрового неба, направленный на массовое внедрение и безопасную интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство.
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