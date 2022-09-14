В штабе территориальной обороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ детского сада в Докучаевске

Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад в городе Докучаевск Донецкой области. Об этом сообщают в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики в их официальном Telegram-канале.
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