Министерство финансов США принимает меры против отмывания денег в России

Решительным шагом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США стало введение санкций против пяти лиц, связанных с операцией по отмыванию денег, которая предположительно позволяет богатым гражданам России обходить международные санкции.
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