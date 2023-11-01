Военком Новосибирской области рассказал, кто чаще заключает контракты с Минобороны

По словам военного комиссара, больше всего контрактников из районов Новосибирской области.Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что соотношение людей, которые заключают контракты с министерством обороны России примерно одинаковое для городов и сельской местности региона.
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