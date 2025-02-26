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Гинеколог Волкова объяснила, сколько лет будут мучить приливы при климаксе

Гинеколог Волкова объяснила, сколько лет будут мучить приливы при климаксе

Когда женщины сталкиваются со всеми «прелестями» климакса, то встает один самый главный вопрос: когда все это закончится? В своем телеграм-канале гинеколог Екатерина Волкова объяснила, сколько лет обычно длится климакс и кто рискует промучиться от неприятных симптомов дольше других.

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