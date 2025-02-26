Гинеколог Волкова объяснила, сколько лет будут мучить приливы при климаксе

Когда женщины сталкиваются со всеми «прелестями» климакса, то встает один самый главный вопрос: когда все это закончится? В своем телеграм-канале гинеколог Екатерина Волкова объяснила, сколько лет обычно длится климакс и кто рискует промучиться от неприятных симптомов дольше других.
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