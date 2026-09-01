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100 Дорог

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Аэрофлот увеличивает международные перевозки на фоне снижения внутренних рейсов

Аэрофлот увеличивает международные перевозки на фоне снижения внутренних рейсов

Аэрофлот увеличивает международные перевозки в 2026 году, несмотря на снижение внутренних рейсов. Рост популярности международных маршрутов обусловлен укреплением рубля и расширением сети.

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