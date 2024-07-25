НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Николаев о том, что матч Аргентина – Марокко прерывался на 2 часа из-за беспорядков: «Вопросов к судье быть не может. Главное – безопасность» 

Николаев о том, что матч Аргентина – Марокко прерывался на 2 часа из-за беспорядков: «Вопросов к судье быть не может. Главное – безопасность» 

«Вопросов к судье быть не может. В этой ситуации главное – безопасность футболистов и участников матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх