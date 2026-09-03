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Армянская оппозиция: власти стремятся вывести российскую базу

Армянская оппозиция: власти стремятся вывести российскую базу

Власти республики сделают все для вывода находящейся в Гюмри российской военной базы, заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян 3 сентября журналистам.

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