Армянская оппозиция: власти стремятся вывести российскую базу

Власти республики сделают все для вывода находящейся в Гюмри российской военной базы, заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян 3 сентября журналистам.
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