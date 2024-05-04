"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.
Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Где появляется Хуснуллин там сразу рост смет на строительство, стройматериалы и ввоз в сто раз больше пришлых... Он враг России как и Собянин, Беглов, Попова, Голикова и т.д. Это Хуснуллин проводит политику передачи регионов для создания на них анклавов среднеазиатских и кавказских республик, изгнание населения России с их православных земель и мусульманского радикализма на данных территориях....
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1 час.
виктор климахин
С ними все будут согласны если дать добро то там всех черножопых шакалов басмачей просто будут резать как поросят и терпеть долго не будут Лишний раз доказывает что чурки урюки черножопые шакалы басмачи исламисты это зло и нелюди угроза всем и азиатам УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК
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1 час.
ЕБ
Елена Бондырева
Пора Хуснуллина вместе с строительным лобби укоротить.Не понять???Где ванна и где дитя??? А Справедливой России или бороться за россиян,или уходить из думы.Проку от Ваших возгласов никаких.Нельзя ложиться под ЕДР...
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1 час.
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