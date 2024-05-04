Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

АНГЕЛ АНГЕЛ Где появляется Хуснуллин там сразу рост смет на строительство, стройматериалы и ввоз в сто раз больше пришлых... Он враг России как и Собянин, Беглов, Попова, Голикова и т.д. Это Хуснуллин проводит политику передачи регионов для создания на них анклавов среднеазиатских и кавказских республик, изгнание населения России с их православных земель и мусульманского радикализма на данных территориях....

виктор климахин С ними все будут согласны если дать добро то там всех черножопых шакалов басмачей просто будут резать как поросят и терпеть долго не будут Лишний раз доказывает что чурки урюки черножопые шакалы басмачи исламисты это зло и нелюди угроза всем и азиатам УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК