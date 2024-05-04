Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

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  • виктор климахин
    Любой  чурка  черножопый  шакал   басмач   исламист   за  малейшее  нарушения   закона  считать   в  незаконна   и   ...Киргиз надругался...
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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Где появляется Хуснуллин там сразу рост смет на строительство, стройматериалы и ввоз в сто раз больше пришлых... Он враг России как и Собянин, Беглов, Попова, Голикова и т.д. Это Хуснуллин проводит политику передачи регионов для создания на них анклавов среднеазиатских и кавказских республик, изгнание населения России с их православных земель и мусульманского радикализма на данных территориях....
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1 час.
виктор климахин
С   ними   все  будут  согласны    если  дать  добро   то   там   всех  черножопых  шакалов  басмачей   просто   будут   резать   как    поросят   и   терпеть  долго  не  будут    Лишний  раз  доказывает   что   чурки  урюки   черножопые  шакалы   басмачи   исламисты   это   зло   и  нелюди   угроза  всем   и  азиатам   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ  КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК
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1 час.
ЕБ
Елена Бондырева
Пора Хуснуллина вместе с  строительным лобби укоротить.Не понять???Где ванна и где дитя??? А Справедливой России или бороться за россиян,или уходить из думы.Проку от Ваших возгласов никаких.Нельзя ложиться под ЕДР...
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1 час.

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