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Регионы России

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Xiaomi представила планшет Pad 9 Pro Max с 13,3-дюймовым экраном 3,4K и мультимодальным USB-C

Xiaomi представила планшет Pad 9 Pro Max с 13,3-дюймовым экраном 3,4K и мультимодальным USB-C

В планшете реализован интерфейс приложений в стиль ПК, обеспечивающий удобство в работе с множеством окон и функций.

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