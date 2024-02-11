В Питере организатор экскурсий по крышам заработал ₽22 млн, но попал под статью о незаконном предпринимательстве

В Питере собрались судить организатора экскурсий по крышам жилых домов этого города. Этот житель Хабаровского края, в начале 2022 года приехал в Питер и чтобы заработать придумал проводить экскурсии по крышам зданий стоящий в городе и естественно, не за бесплатно.