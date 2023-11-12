В Минцифры объяснили, какие VPN-сервисы будут блокировать в России

Под запрет на территории страны могут попасть не все В России не планируют блокировать все VPN-сервисы, а только те, которые экспертная комиссия определила как угрозу безопасности функционирования интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии