Держателей карты «Морошка» в ЯНАО ждут большие перемены

На Ямале с начала 2025 года владельцы единой карты «Морошка» получат доступ к электронной библиотеке, смогут покупать в приложении билеты на культурные мероприятия, а детям и пенсионерам станут доступны нефинансовые карты.
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